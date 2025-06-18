Поліція Ужгорода затримала зловмисника, який поранив підприємця ножем та втік

Вчора о 18:22 поліцейські отримали повідомлення про те, що в Ужгороді місцевому жителю було нанесено численні тілесні ушкодження ножем. Нападник з місця події втік, а потерпілого госпіталізували до лікарні.

На розшук зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції, пошукові заходи здійснювали і співробітники кримінальної поліції.

О 21:10 оперативники Ужгородського районного управління поліції, за силової підтримки спецпризначенців, затримали підозрюваного – 34-річного місцевого жителя. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Попередньо відомо, що між чоловіками – нападником та потерпілим – виник побутовий конфлікт.

Слідчі кваліфікують подію як замах на умисне вбивство. Відповідно до статті 208 КПК України зловмисника буде поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція Закарпатської області