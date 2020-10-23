Поліція Ужгородщини затримала чоловіка, у якого вилучили понад три з половиною кілограми марихуани

Вчора, 22 жовтня, слідчі Ужгородського районного відділення поліції провели огляд території дворогосподарства та підсобного приміщення 53-річного жителя села Оноківці.

Під час огляду поліцейські виявили велику партію наркотиків рослинного походження. Зокрема, в підсобному приміщенні знаходився поліетиленовий пакет з сухою речовиною, а у приміщенні — 3 картонні коробки та 30 паперових згортків з марихуаною.

Загальна вага вилучених наркотичних засобів сягає близько 3, 5 кілограмів. Всі речовини слідчі вилучили та скерують експерту для дослідження.

Наразі 53-річного жителя Оноківців поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Встановлено, що на момент затримання чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі інкримінують зловмиснику ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, тобто зберігання наркотиків з метою збуту. Відповідно до санкції вказаної статті підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області