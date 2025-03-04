Поліція Ужгородщини повідомила про підозру групі зловмисників, які провели земельну аферу на майже 40 млн гривень

Слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції, за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області, проводять досудове розслідування у справі щодо незаконного заволодіння землями Холмківської громади. Йдеться про 9 земельних ділянок у селі Сторожниця, загальною площею 12 га.

У ході слідства поліцейські встановили, що до організації земельної афери причетні 52-річний та 44-річний уродженці Донеччини.

Фігуранти, не маючи рішень органів місцевого самоврядування, через підприємство, що функціонує на Київщині, підробили технічну документацію на земельні ділянки, після чого – оформили їх на підставних осіб з різних регіонів України. Далі оформляли договір купівлі та отримали дані землі у власність.

Такими діями фігуранти завдали Холмківській територіальній громаді збитків на майже 36,5 мільйонів гривень.

На підставі зібраної доказової бази, слідчі поліції повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто підроблення та використання підроблених документів, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.

У поліції готують матеріали для скерування справи до суду. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім цього, до кримінальної відповідальності співробітники поліції притягнули і підставних осіб, які добровільно погодилися брати участь у завідома злочинній схемі. Кримінальні провадження щодо них вже перебувають на стадії судового розгляду.

Поліція Закарпатської області