Поліція Ужгородщини затримала зловмисника, який посеред вулиці пограбував жінку

27 липня до поліції звернулася 55-річна жителька міста Чоп та повідомила, що чоловік а вулиці до неї підбіг невідомий чоловік та вирвав з рук сумку, у якій знаходилися мобільний телефон, 1070 гривень, 100 євро, 100 доларів та втік.

На місце події одразу ж прибули поліцейські офіцери громади та слідчо-оперативна група Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції.

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків, оглянули записи з камер відеоспостереження із прилеглих територій та встановили, що до злочину причетний 27-річний місцевий житель. Чоловік тільки нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Зловмисника по «гарячих» слідах поліцейські розшукали та затримали. У нього вилучили сумку з речами потерпілої, які повернуть власниці.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом грабежу, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області