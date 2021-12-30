Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття тримісячного малюка на Вінниччині

Дії 23-річного батька хлопчика попередньо кваліфікували за статтею 125 кримінального кодексу України. Наразі дитина разом з матір’ю знаходиться в медичній установі під наглядом лікарів.

Повідомлення про події до поліції надійшло від старости села Черепашинці 28 грудня. Інформація знайшла своє підтвердження під час виїзду за місцем проживання сім’ї ювенального поліцейського, дільничного офіцера поліції та працівників служби у справах дітей.

За словами начальника Відділення поліції N1 Хмільницького районного відділу поліції Володимира Олексюка, 18-річна мати підтвердила факт побиття сина та написала відповідну заяву до поліції.

Попередньо встановлено, що чоловік напередодні ввечері прийшов додому п’яний та декілька разів вдарив сина по голові рукою, а потім впустив його на підлогу.

Попередньо, лікарі діагностували у малюка лікарі струс головного мозку, садна, забої.

На чоловіка склади адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства за ст. 173 (2) КУпАП.

Також розпочато досудове розслідування за ст. 125 Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація дій чоловіка буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області