Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом насильства щодо адвоката в Харкові

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення про інцидент, що стався 19 червня в Індустріальному районі Харкова.

За словами 52-річного адвоката, у приміщенні поліклініки під час надання правової допомоги клієнту невідомі особи, які представилися працівниками ТЦК, застосували до нього фізичну силу та відібрали мобільний телефон.

Потерпілого доставили до лікарні невідкладної медичної допомоги, де йому надають необхідне лікування.

Того ж дня слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 невідкладно відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Харківської області