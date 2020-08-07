Поліція відпустила мешканку Запоріжжя, яка жорстоко вбивала тварин і викладала відео в інтернет
У Запоріжжі 24-річна дівчина жорстоко вбивала тварин, знімала це дійство на відео, а потім викладала у соціальні мережі.
Про це повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.
За її словами, шкуродерку не затримували, а просто допитали і відпустили.
“Жінку не затримували. В кінці місяця, коли будуть результати Запорізького наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру, буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу”, – пояснили в поліції.
За словами жінки, такі жорстокі дії щодо тварин, вона робила не зі своєї волі. Зловмисниця стверджує, що зі самого дитинства страждала від насильства з боку родичів. // ВголосTweet