Поліція відпустила мешканку Запоріжжя, яка жорстоко вбивала тварин і викладала відео в інтернет

У Запоріжжі 24-річна дівчина жорстоко вбивала тварин, знімала це дійство на відео, а потім викладала у соціальні мережі.

Про це повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

За її словами, шкуродерку не затримували, а просто допитали і відпустили.

“Жінку не затримували. В кінці місяця, коли будуть результати Запорізького наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру, буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу”, – пояснили в поліції.

За словами жінки, такі жорстокі дії щодо тварин, вона робила не зі своєї волі. Зловмисниця стверджує, що зі самого дитинства страждала від насильства з боку родичів. // Вголос