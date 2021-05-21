Поліція викрила фотографа, який створював порнографічні матеріали за участю дітей

З чоловіком проводяться першочергові слідчі дії. За фактом одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження розпочато кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що 38-річний чоловік працював дитячим фотографом у Києві, а також організовував екскурсії в одному зі столичних музеїв.

«У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що, маючи можливість ввійти у довіру до дітей віком від 8-ми до 18-ти років, фігурант примушував їх шляхом шантажу та погроз брати участь у створенні порнографічного контенту. Цей контент був розповсюджений на території США та країн Євросоюзу. Завдяки спільній співпраці з колегами із зазначених країн було отримано додаткову інформацію, що підтверджує участь у скоєнні злочину саме цього громадянина», — повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

На теперішній час відомо, що отримані фото- та відеоматеріали, аби приховати від сторонніх, чоловік зберігав у санкційному хмарному сховищі. При цьому встановлено, що з IP-адреси, яку використовував фотограф, здійснюється систематичне розповсюдження дитячої порнографії, а це — понад 400 файлів.

«За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук. У нього вилучено доказову базу, порноконтент за участю дітей — понад 10 гігабайт, мобільні термінали і комп’ютерну техніку, яка використовувалася під час створення цього контенту» , — зазначив Євгеній Макаров.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення першочергових слідчих дій. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

Викрили його протиправну діяльність фігуранта представники Департаментів захисту інтересів суспільства і держави, міжнародного поліцейського співробітництва разом зі слідчими Деснянського управління поліції Києва та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва. Також за сприянням Посольства США в Україні та Федерального бюро розслідувань США додатково отримано вичерпні дані, які вказують на протиправну діяльність киянина.

Наразі правоохоронці встановлюють дітей, які постраждали внаслідок дій фігуранта. У випадку доведення вини йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо ви маєте інформацію про протиправну діяльність правопорушника, просимо звертатися до Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ на електронну адресу dzisd@police.gov.ua.

Управління комунікації Національної поліції України