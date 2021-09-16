Поліція викрила сутенерку, яка на території країни організувала мережу місць розпусти

27-річна організаторка незаконного бізнесу орендувала квартири у різних регіонах України, де надавались послуги сексуального характеру за грошову винагороду. 14 вересня поліцейські провели кілька одночасних обшуків в різних областях та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Підозрювана мешканка Одеси підшукувала дівчат для заняття проституцією за допомогою мережі Інтернет, розміщуючи оголошення про високооплачувану роботу для привабливих дівчат у різних регіонах країни. Також вона винаймала квартири, де жінки позмінно надавали послуги сексуального характеру клієнтам. Вартість таких послуг складала 1500 гривень за годину, з них 50% заробітку дівчата залишали собі, а решту – перераховували на банківські картки організаторки.

Як розповів начальник Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області Кирило Доценко, в межах кримінального провадження за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД на території кількох областей та у м. Вінниці поліцейські провели ряд обшуків у орендованих квартирах, де надавались послуги сексуального характеру. Слідчі вилучили чорнові записи з сумами, отриманими внаслідок злочинної діяльності, гроші, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. За попередньою інформацією слідства, у Вінниці потижнево «працювали» дівчата з Івано-Франківської та Харківської областей.

Також вінницькі слідчі провели результативний обшук в Одесі за місцем проживання 27-річної організаторки злочинного бізнесу. У неї вилучили 10 мобільних телефонів, за допомогою яких вона підшукувала клієнтів, банківські документи про проведені грошові операції, банківські картки, гроші та чорнові записи про отримані протиправним шляхом доходи.

Організаторці незаконного бізнесу загрожує до 7 років ув’язнення відповідно до ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Досудове розслідування триває.

За зайняття проституцією дівчат притягнуто до адміністративної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Вінницької області