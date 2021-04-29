Поліція вилучила гранати, кулемети та гвинтівки під час обшуків у представників криміналітету в Одесі (фото)

Упродовж двох днів оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та внутрішньої безпеки спільно зі слідчими обласного управління поліції і спецпідрозділом КОРД проводили санкціоновані обшуки у представників криміналітету регіону. У результаті вилучили 37 одиниць різної зброї, 260 набоїв різного калібру, наркотичні засоби та понад 400 тисяч гривень у різній валюті.

За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі «ворами в законі». Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які «спеціалізувалися» на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.

За результатами проведення санкціонованих обшуків, 28 та 29 квітня, поліцейські вилучили 37 одиниць зброї: гвинтівки, пістолети, кулемети, карабіни, револьвери, ножі. Крім того, гранату, вибухові елементи мін, 260 набоїв різного калібру, наркотичні та психотропні речовини, понад 400 тисяч гривень у різній валюті.

Слідчо-оперативні дії тривають. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 квітня поліція розпочала проведення масштабних обшуків у представників криміналітету в Одесі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України