Поліція Вінниччини ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків

Майже півроку поліцейські документували злочинну діяльність вінничанина, який збував наркотичні речовини на території Вінницької області та інших регіонів держави.

Працівники Вінницького районного управління поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали раніше неодноразово судимого за наркозлочини 33–річного вінничанина, який розповсюджував заборонені речовини, відправляючи їх поштою.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, протиправну діяльність чоловіка поліцейські документували в межах відкритого кримінального провадження.

Фігуранта затримали після чергового злочинного епізоду.

Під час огляду посилки та обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили заборонені наркотичні речовини — метадон на суму близько 10000 доларів США.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку.

Раніше зловмисник вже затримувався поліцією за аналогічний злочин.

Вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області