Поліція Вінниччини викрила міжрегіональну етнічну злочинну групу торговців метадоном

Майже рік слідчі обласного главку поліції та працівники управління боротьби з наркозлочинністю проводили оперативні закупівлі та документували злочинну діяльність учасників організованої групи, які на території Вінницької та інших областей шляхом закладок розповсюджували метадон та сильнодіючі лікарські засоби, заборонені у вільному обігу.

7 вересня за місцем проживання трьох фігурантів кримінального провадження слідчі за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели одночасні обшуки, під час яких вилучили синтетичний наркотик метадон, сильнодіючі лікарські засоби та інші речі, які свідчать про їхню злочинну діяльність.

За словами т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Білого, організувала таку злочинну діяльність 32-річна мешканка Кіровоградської області. Наркотичні засоби жінка фасувала та розповсюджувала шляхом закладок на території різних регіонів країни. Допомагали їй збувати наркотики двоє спільників віком 36 та 37 років. Один з них – мешканець Гайсинського району. За наявною інформацією, заборонені засоби зловмисниця купувала через мережу Інтернет.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних слідчі вилучили метадон, сильнодіючі лікарські препарати, сім-картки, мобільні телефони, записи з даними постійних покупців та банківські картки, на рахунки яких надходили гроші, отримані від продажу наркотиків. Вилучене направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Фігурантам угруповання загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області