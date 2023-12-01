Поліція Вінниці встановила зловмисника, який викрав з укриття системи автоматичного відкриття дверей

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До вчинення крадіжки виявився причетним раніше судимий за аналогічні злочини 36-річний житель багатоповерхівки, в якій знаходиться саме укриття.

Повідомлення про викрадення системи, яка відповідає за автоматичне відкриття укриття під час повітряних тривог, до Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції надійшло 29 листопада.

поліція встановила особу зловмисника, який викрав з укриття системи автоматичного відкриття дверей

Працівники відділу почали пошуки зловмисника. Після проведення ряду оперативно-розшукових заходів, особа порушника була встановлена.

поліція встановила особу зловмисника, який викрав з укриття системи автоматичного відкриття дверей

За попередньою інформацією, під час тривоги 36-річний вінничанин зайшов до підвалу та зірвав зі стіни систему, яка відповідає відкриття дверей.

Викрадені речі вилучили частково.

За чим фактом поліція розслідує провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4. ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За скоєний злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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