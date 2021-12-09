Поліція Волині розшукує 46-річну киянку за скоєння шахрайства (фото)

Оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Польську Тетяну Миколаївну, 08 серпня 1975 року народження, уродженку Волинської області, жительку Києва. Жінку підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Розшукувана переховується на території міста Києва та Київської області.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної громадянки, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-74-20-01, 068-947-53-07, 099-142-03-82 або «102». Конфіденційність гарантується.

Сектор комунікації поліції Волинської області