Поліція Волині розшукує громадян за скоєння низки злочинів (фото)

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Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та відбування покарання.

Хачатрян Рафік Рубикович, 21 серпня 1988 року народження, уродженець Республіки Вірменія. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.185, ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Шпига Андрій Іванович, 09 квітня 1971 року народження, житель Луцька. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Гаврилишин Василь Богданович, 1 вересня 1960 року народження, уродженець Тернопільської області. Розшукується за скоєння злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 358, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Крупа Віктор Володимирович, 27 липня 2001 року народження, житель Тернопільщини. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Кобзар Сергій Миколайович, 22 жовтня 1979 року народження, житель Нововолинська. Засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, п.1,5,7,13, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України та переховується від відбування покарання.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Кварцхава Абесалом Давидович, 29 квітня 1984 року народження, уродженець Грузії, житель Чернівців. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст. 396 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Маркарян Артем Арсенович, 23 липня 1989 року народження, житель Дніпропетровської області. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Бачинський Дмитро Васильович, 04 лютого 1984 року народження, житель Нововолинська. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Демчук Вадим Анатолійович, 27 квітня 1971 року народження, житель Луцька. Підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

поліція розшукує громадян за скоєння низки злочинів

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваних осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-74-20-01, 068-584-40-11, 099-617-58-53 або 102. Конфіденційність гарантована.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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