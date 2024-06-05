Поліція встановлює обставини отруєння алкоголем неповнолітнього у Пирятині

Попередньо встановлено, що 15-річний хлопець прийшов до помешкання свого 13-річного сусіда, де батько останнього (1981 року народження) запропонував неповнолітньому алкогольні напої. Через надмірну кількість випитого алкоголю дитині стало зле. Його каретою швидкої медичної допомоги доставлено до реанімаційного відділення Пирятинської міської лікарні. Хлопцю надано медичну допомогу. На щастя, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція склала адміністративний матеріал на місцевого чоловіка за статтею 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Наразі ювенальні поліцейські проводять відповідну перевірку по даному факту з метою попередження та недопущення подібних випадків у майбутньому.

Шановні громадяни!

Задля недопущення подібних випадків з дітьми, поліція Полтавщини радить ретельніше контролювати дозвілля та місцезнаходження своїх дітей. Цікавтеся де та з ким вони проводять свій вільний час. Роз’яснюйте, що за скоєння різного роду правопорушень неодмінно настає відповідальність. Організуйте дітям правильне активне дозвілля, аби уберегти їх від необдуманих вчинків. Не забувайте, що за безпеку дітей відповідальні дорослі!

Шановні підприємці!

Утримуйтесь від продажу алкоголю дітям! Нагадуємо, що за продаж неповнолітнім алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 6 800 до 13 600 гривень (стаття 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Окрім цього, суб’єкт господарювання за порушення вимог закону може бути позбавлений ліцензії на продаж підакцизних товарів. Будьте відповідальними й не порушуйте закон!

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)