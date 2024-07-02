Поліція встановлює обставини побиття чоловіка приватними охоронцями поблизу ринку Привоз в Одесі

Про інцидент, який стався на вулиці Європейській, правоохоронці дізналися вчора ввечері під час моніторингу соціальних мереж.

На відео, що шириться інтернетом, декілька громадян в тактичному одязі з наліпками на ньому, наносять тілесні ушкодження невідомому чоловіку. Відомості за даним фактом були зареєстровані у територіальному підрозділі поліції.

Під час перевірки встановлено, що причетні до інциденту чоловіки, формений одяг яких зовні схожий на поліцейський однострій, не є співробітниками поліції. За попередньою інформацією, всі вони працюють у приватній охоронній компанії.

Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення даних осіб та мотивів вчинення ними правопорушення.

Слід зазначити, що очевидці події на спецлінію «102» про скоєне не повідомляли і сам потерпілий із відповідною заявою до правоохоронних органів не звертався. Його особа також встановлюється.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх її обставин.

Одеське районне управління поліції № 1