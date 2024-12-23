Поліція встановлює обставини смерті дворічного хлопчика у селі на Закарпатті

21-грудня близької 4-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Виноградівської лікарні було доставлено тіло дворічного хлопчика. За повідомленням медиків, у малолітнього виявлено травми черепа

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи для встановлення причини смерті дитини.

За попередніми даними та показами свідків, імовірно хлопчик помер внаслідок наїзду на нього автомобіля «Mercedes» у одному з поселень в селі Підвиноградів, яке мало місце 20 грудня близько 23.30. Сам водій разом з батьками загиблого перебував у медзакладі. Поліцейські освідували його — тверезий.

Транспортний засіб наразі поміщено на арештмайданчик. За даним фактом слідчі ГУНП в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об’єктивні обставини події і конкретну причину смерті дитини.

Окрім цього, співробітники ювенальної поліції працюють із родиною загиблого та з’ясовують, чому малолітня дитина серед ночі перебувала на вулиці та без нагляду дорослих.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області