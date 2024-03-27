Поліція встановлює причетних до вогнепального поранення чоловіка у Житомирі

27 березня близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки в обласному центрі.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції та ГУНП Житомирщини.

У салоні автомобіля було виявлено 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Його було ушпиталено.

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин.

Поліція Житомирської області