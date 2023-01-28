Поліція встановлює шахраїв, які ошукали миколаївця майже на 100 тисяч гривень

Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання аферистів, а також нагадує громадянам про необхідність бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомцями, особливо у разі здійснення будь-яких грошових операцій.

На мобільний телефон 52-річного потерпілого зателефонував невідомий, який, представившись працівником відділення банку, повідомив, що з його картки намагаються зняти кошти. І для того, щоб убезпечити себе нібито від несанкціонованого втручання, потрібно надати персональні дані для переведення коштів на іншу картку. Назвавши співрозмовнику особисті дані, з рахунку потерпілого зняли майже 100 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомцями. Не надавайте будь-кому свої особисті дані та дані реквізитів рахунку. Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками співрозмовників. Зателефонуйте на «гарячу лінію» банку або ж особисто відвідайте установу і вирішить питання з фахівцями. Якщо відносно вас скоєно злочин, одразу телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області