Поліція встановлює зловмисниць, підозрюваних у вчиненні крадіжок (фото, відео)

Відділом поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановлюється особа жінки, яка може бути причетною до вчинення 7 січня 2021 року крадіжок з під’їздів житлових будинків у тяжилівському мікрорайоні м. Вінниці.

У момент вчинення злочину жінка була з дівчиною-підлітком та малолітньою дитиною.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваних осіб, телефонувати за номерами: (0432) 59-49-44, 0983040270, 0636954269, 0976655588 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області