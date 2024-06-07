Поліція встановлює зловмисників, які ошукали п’ятьох жителів Сумщини більше ніж на ₴100 тисяч

Правоохоронці постійно інформують громадян про різні схеми шахраїв та надають рекомендації, як себе убезпечити від цього виду злочинів. Незважаючи на це, поліцейські продовжують реєструвати звернення людей, які втратили свої власні заощадження.

Зловмисники щодня вигадують безліч нових схем та методів, аби виманити гроші у довірливих громадян. Наприклад однією з поширених схем є оголошення про грошову допомогу від держави, благодійних та міжнародних організацій.

Так, до поліції із заявою звернувся мешканець Ромнів та повідомив про те, що став жертвою шахраїв. Громадянин у відомій соціальній мережі побачив повідомлення щодо отримання фінансової допомоги від держави. Він перейшов за вказаним посиланням, відкрилась сторінка схожа на мобільний застосунок банку. Після чого він підтвердив вхід, ввів реквізити своєї банківської картки, строк дії картки та CVV-код. У результаті з його картки були списані грошові кошти на суму 7800 гривень.

Будьте обережними з товарами за низькою ціною, а також при замовленні товарів по передплаті. Так, жертвою недобросовісного продавця став мешканець обласного центру. У мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж бажаного товару. Зв’язавшись із продавцем, заявник погодився на умови покупки за передоплатою та сплатив 2814 тисяч гривень. Товар так і не отримав, зв’язок з «підприємцем» обірвався.

Подібний випадок стався і з мешканцем Шостки, який намагаючись придбати авто, перерахував на картку зловмисників 51 000 гривень, а автомобіль так не придбав.

Також до поліції звернулась мешканка Сум та повідомила, що напередодні вона отримала сповіщення у соцмережі від знайомої, яка попросила гроші в борг. Жінка перерахувала 10 000 гривень. Опісля вона побачила допис, що сторінку її знайомої зламали.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за цими фактами шахрайств. Наразі причетних до злочинів встановлюють.

Відділ комунікації поліції Сумської області