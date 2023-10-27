Поліція встановила чоловіка, причетного до подвійного вбивства під час окупації Купʼянська

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом умисного вбивства та за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Трагедія сталась 29 березня 2022 року у м. Куп’янськ в одному з житлових будинків.

За даними слідства, чоловік мав тривалі неприязні стосунки зі співмешканцем своєї матері. Під час чергової сварки він схопив дерев’яну палицю, якою почав жорстоко бити вітчима по голові та тулубу на очах у свідків.

Від отриманих травм вітчим помер.

Проте і на цьому зловмисник не зупинився. Він вступив у конфлікт ще з одним присутнім в будинку чоловіком та накинувся з палицею на нього. За життя потерпілого боролись медики, проте він помер у лікарні через тиждень після побиття.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура