Поліція встановила чоловіка, який у Сальнику ображав людину з інвалідністю

Відео, на якому правопорушник ображав чоловіка, що користується колісним кріслом, в соціальних мережах та месенджерах почало поширюватись 27 травня.

Відразу після його публікації поліція зареєструвала подію та почала встановлювати її учасників.

Протягом години працівники Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ідентифікували особу потерпілого та його кривдника. Зловмисником виявився житель Сальника віком 39 років.

Поліцейські задокументували правопорушення та розпочали досудове розслідування.

В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області