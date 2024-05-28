Поліція встановила чоловіка, який у Сальнику ображав людину з інвалідністю
Відео, на якому правопорушник ображав чоловіка, що користується колісним кріслом, в соціальних мережах та месенджерах почало поширюватись 27 травня.
Відразу після його публікації поліція зареєструвала подію та почала встановлювати її учасників.
Протягом години працівники Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ідентифікували особу потерпілого та його кривдника. Зловмисником виявився житель Сальника віком 39 років.
Поліцейські задокументували правопорушення та розпочали досудове розслідування.
В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet