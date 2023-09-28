Поліція встановила групу осіб, причетних до шахрайських дій з використанням IP-телефонії

Зловмисники вчиняли злочини під виглядом працівників служби безпеки банку на території Харківської області та інших регіонів України. Встановлена причетність фігурантів до більш ніж 20 шахрайств.

До Харківського РУП № 2 з заявою звернувся чоловік. Він повідомив, що невідомі під виглядом працівників служби безпеку банку заволоділи його грошима в сумі 47800 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

26 вересня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з працівниками ХРУП № 2 за силової підтримки полку поліції особливого призначення з використанням можливостей Управління кримінального аналізу припинили діяльність злочинної групи. До її складу увійшли 20 та 25-річні чоловіки, а також 17-річна дівчина.

Правоохоронці встановили, що спочатку зловмисники підшукували осіб, телефонували потенційним потерпілим під виглядом працівників служби безпеки банку та повідомляли, що гроші, які знаходяться на карткових рахунках можуть бути несанкціоновано списані та з метою недопущення вказаних дій отримували від потерпілих пароль від мобільних банківських додатків, номери банківських карток, CVV. Потім з карток потерпілих списувались кошти. Окремі особи здійснювали обготівковування грошей в банківських терміналах. Паралельно здійснювався підбір людей, на картки яких перераховувались кошти.

В ході санкціонованих обшуків вилучені мобільні термінали, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, платіжні картки, комп’ютерна техніка, виявлена переписка на мобільних пристроях та рукописні нотатки.

Також під час проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання зловмисників виявлена рослинна суміш в скляній банці, саморобні приладдя для куріння та різноманітні вайпи.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігурантів до більш ніж 20 шахрайств з використанням ІР-телефонії під приводом дзвінків працівників служби безпеки банків.

Відділ комунікації поліції Харківської області