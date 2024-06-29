Поліція встановила командира рашистів, який увʼязнив двох чоловіків, котрих потім розстріляли

Головне управління нацполіції у Чернігівській області повідомило підозру російському військовослужбовцю Андраніку Егояну, 1987 р.н..

За текстом підозри, Егоян проживає в Оренбузькій області РФ і є командиром 1 відділення звукометричної розвідки взводу звукометричної розвідки батареї управління і артилерійської розвідки 21 окремої мотострілецької бригади (військова частина 12128).

У складі російської армії підозрюваний брав участь у вторгненні на територію України і, зокрема, в березні 2022-го перебував в окупованому селі Золотинка, Чернігівської області.

15 березня Егоян та ще одни невстановлений російський солдат зайшли до приватного домоволодіння, що не було військовим обʼєктом і де на подвірʼї були цивільні особи. Пригрозивщи зброєю, росіяни змусили чоловіка іти разом із ними до помешкання іншого місцевого жителя.

У подальшому двох чоловків привели до місця тимчасової дислокації російських військових і незаконно утримували протягом невстановленого часу.

У подальшому в середині березня (більш точна дата невстановлена) обох чоловіків помістили в підвал Количвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Ягідне. А пізніше у невстановлений час окупанти вивели цих чоловіків на подвірʼя і розстріляли.

4 квітня після звільнення села Ягідне тіла були знайдені убитих з ознаками насильницької смерті, а саме з вогнепальними пораненням голови й тулуба.

Егояну інкримінується порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, без звʼязку з умисним вбивством (ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 ККУ). // Судовий репортер