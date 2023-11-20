Поліція встановила особу матері новонародженої дитини, знайденої на смітнику в Глобиному

За результатами реалізації оперативно-слідчих заходів поліції вдалося встановити особу породіллі, причетної до замаху на умисне вбивство немовляти. Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено 32-річній мешканці міста Глобине.

Нагадаємо, 19 листопада живе немовля на смітнику знайшов місцевий мешканець. Повідомлення про цей факт близько 13-ї години надійшло до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.

Дитину у стані середньої тяжкості ушпиталили до Перинатального центру Кременчука. Немовля перебуває під наглядом лікарів.

Слідчий підрозділ відділу поліції № 1, за погодженням з Глобинською окружною прокуратурою, здійснює досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 ст. 117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Триває комплекс невідкладних слідчих дій.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)