Поліція встановила особу матері новонародженої дитини, знайденої на смітнику в Глобиному
За результатами реалізації оперативно-слідчих заходів поліції вдалося встановити особу породіллі, причетної до замаху на умисне вбивство немовляти. Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено 32-річній мешканці міста Глобине.
Нагадаємо, 19 листопада живе немовля на смітнику знайшов місцевий мешканець. Повідомлення про цей факт близько 13-ї години надійшло до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.
Дитину у стані середньої тяжкості ушпиталили до Перинатального центру Кременчука. Немовля перебуває під наглядом лікарів.
Слідчий підрозділ відділу поліції № 1, за погодженням з Глобинською окружною прокуратурою, здійснює досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 ст. 117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Триває комплекс невідкладних слідчих дій.
Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)