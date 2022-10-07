Поліція встановила злодія, який викрав майно приватного підприємства на 150000 гривень

6 жовтня працівники Жмеринського районного відділу поліції встановили та розшукали зловмисника, який обікрав приватне підприємство. За такий злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся 33–річний житель м. Вінниця. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала з його підприємства компресор, електродвигун та інше майно. Сума викраденого становить 150 тисяч гривень.

Як розповів керівник Жмеринського районного відділу поліції Анатолій Присяжнюк, проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до вчиненого. Ним виявився 33-річний місцевий житель, працівник підприємства.

Викрадене майно частково вилучено, решту зловмисник встиг реалізувати.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області