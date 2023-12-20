Поліція викрила двох одеситів, які привласнили чужі банківські картки і витратили гроші з рахунків потерпілих

Правопорушникам повідомлено про підозру у привласненні офіційних документів з корисливих мотивів та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Їм загрожує ув’язнення.

Слідчі встановили, що один одесит забрав банківську картку, яку власник забувся у терміналі в одному з супермаркетів на вулиці Академіка Вільямса після здійснення транзакції. Замість того, щоб віднести знахідку до фінансової установи чи поліції, зловмисник у цьому ж магазині придбав за чужий рахунок продукти та алкогольні напої майже на 1700 гривень, а потім викинув картку, сподіваючись уникнути відповідальності.

Другий одесит у торговельному центрі на вулиці Новощепний ряд помітив, що незнайомець залишив у банкоматі картку, але не наздогнав чоловіка, а привласнив знахідку і пішов з нею по магазинах. Загалом зловмисник витратив більше 2000 гривень потерпілого на тютюнові вироби, напої та інструменти, після чого теж позбувся картки.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів встановили правопорушників співробітники відділів поліції № 2 та № 4 Одеського районного управління поліції № 1. За доказами, зібраними правоохоронцями, слідчі повідомили фігурантам про підозру у привласненні офіційних документів з корисливих мотивів за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 цього ж кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей, – до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції №1