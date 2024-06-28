Поліція викрила двох росіянок на спробі заволодіння майном військовослужбовця

Дві громадянки росії – Анастасія Орлова 1977 р.н. та Тетяна Скольська 1980 р.н., будучи посадовими особами одного з ОСББ у передмісті столиці, шляхом підробки документів, вчинили замах на заволодіння майном (нерухомістю) українського військовослужбовця.

Правоохоронці кваліфікували злочин за ч. 5 ст. 190 та ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснює слідчий відділ Обухівського відділу поліції.

Слідством встановлено, що одна з фігуранток була головою ОСББ, а друга – членом правління цього ж ОСББ. У змові ці особи підробили довідки на підставі яких ініціювали судовий процес з метою заволодіння майном третьої особи.

Вказані злочинні дії були припинені за втручання поліції.

Двом жінкам готують повідомлення про підозру. Оскільки одна з фігуранток наразі покинула територію України. Правоохоронцями ініційовано питання про оголошення її в міжнародний розшук з метою подальшої екстрадиції.

Орловій та Сольській загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Поліція звертає увагу на те, що жертв діяльності вказаних шахрайок може бути більше, а тому у разі виявлення ознак подібних шахрайських схем українців просять терміново звертатися за номерами телефонів: 102 або (04572) 5-13-41. // 360ua.news