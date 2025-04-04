Поліція викрила експрацівника мережі ТЦ у заволодінні товаром на суму близько пів мільйона гривень

Протиправну діяльність 39-річного мешканця столиці задокументували оперативники та слідчі Оболонського управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник через фейкові акаунти оформляв замовлення техніки та товарів для дому, після чого, через свій обліковий запис входив у внутрішню систему гіпермаркету та змінював статус замовлень на такі, що не потребують оплати. Товар у подальшому він забирав з пошти та використовував у власних цілях. Таким чином, упродовж двох місяців чоловік заволодів майном гіпермаркету на суму близько пів мільйона гривень.

Працівники поліції провели ряд обшуків у квартирі та машині фігуранта де вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до вчинення злочину. Зокрема серед вилученого: телевізор, ноутбуки, ґаджети, миючі засоби тощо.

Слідчим, за процесуального керівництва прокуратури, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва