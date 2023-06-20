Поліція викрила «шлюбного» шахрая, який створив сайт із організації фейкових знайомств і побачень

Аферист реєстрував акаунти під виглядом жінок та пропонував чоловіками познайомитися із ними за 699 доларів США. Організатору злочинної схеми загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва за оперативно супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували шахрайську схему з організації знайомств та побачень.

Організатором злочинної схеми виявився киянин, 1988 року народження. Під виглядом знайомств та укладення шлюбу він створив сайт, на якому розмістив фейкові анкети жінок для охочих влаштувати особисте життя. Для того, щоб стати членом клубу «елітних знайомств» та мати можливість переглядати анкети жінок, «клієнти» повинні були сплатити 99 доларів США, а щоб зустрітися із майбутньою нареченою – 600 доларів США. Однак, коли довірливі чоловіки надсилали гроші, аферист надсилав їм у відповідь неіснуючі номери дівчат, а потім блокував у соціальних мережах. Наразі встановлено особу одного з постраждалих від шахрайської схеми.

За місцем мешкання фігуранта слідчі провели обшук, в ході якого вилучили ноутбук із доказами його злочинної діяльності. Також триває робота із встановлення спільників шахрая.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За вчинення злочину йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва