Поліція викрила зловмисника, який розтрощив ліфт та майно у під’їзді багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова

Зловмисник пошкодив освітлення у ліфті та під’їзді, позривав поштові скриньки та розкидав їх вміст.

27 листопада до поліції надійшов виклик про пошкодження майна у під’їзді будинку по вулиці Академіка Павлова.

За адресою правоохоронці встановили, що місцевий мешканець, коли виходив з будинку, зустрів двох невідомих молодиків, один з яких трощив плафони освітлення та зривав зі стін поштові скриньки. На зауваження зловмисник почав погрожувати фізичною розправою.

Поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 29-річний чоловік. Свій вчинок він пояснити не зміг.

За даним фактом дізнавачі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Загальна сума завданих збитків встановлюється.

Відділ комунікації поліції Харківської області