Поліція вилучила тіло ще одного чоловіка, який загинув від рук окупантів на Харківщині
Зі слів очевидців, під час окупації російські військові вбили чоловіка приблизно 21 квітня та забрали його автомобіль.
На той час у селі Черкаські Тишки Харківського району проживали близько п’яти громадян. Місцеві мешканці час від часу обходили будинки та виявили тіло 58-річного сусіда, який проживав у будинку один.
Окупанти не давали місцевим поховати померлого. Лише через п’ять днів вони змогли це зробити у городі поряд з будинком.
Після звільнення населеного пункту про загибель брата до поліції повідомила його сестра. Для проведення слідчих дій на місце події виїжджали співробітники відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2, прокуратури та криміналісти.
В ході попереднього огляду тіла загиблого поліцейські встановили, що чоловік помер від вогнепального поранення.
Для проведення судово-медичної експертизи тіло померлого направлено до моргу, після чого родичі зможуть поховати чоловіка у законному порядку.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.