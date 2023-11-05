Поліція Виноградова затримала 49-річного водія, який наїхав на велосипедиста та втік

Вночі 28 жовтня у селищі Вилок Виноградівського району внаслідок ДТП загинув 75-річний велосипедист. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка на узбіччі дороги до поліції надійшло від медиків близько 7:40. Вони розповіли, що карету швидкої викликали перехожі.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції Виноградова спільно з групою реагування патрульної поліції. Вони провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що аварія сталася близько 5:30 ранку. Тоді водій на невстановленому транспортному засобі рухався з села Тисобикень в напрямку селища Вилок Берегівського району. Там він допустив зіткнення з велосипедистом, 75-річним мешканцем Тисобикень, який рухався в попутному напрямку. Після зіткнення водій залишив місце події та поїхав в невідомому напрямку.

У ході проведення оперативних заходів та опрацювання записів з камер відеоспостереження, співробітники сектору кримінальної поліції у співпраці з відділом кримінального аналізу ГУНП в Закарпатській області встановили, що причетним до аварії є 49-річний житель села Нове Давидково, який керував вантажним автомобілем «Renault Master».

Поліцейські оперативно розшукали водія та затримали у порядку статті 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортні засоби правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області