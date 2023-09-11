поліція виноградова затримала групу зловмисників, які викрали з будинку місцевого жителя 32 тисячі євро

Співробітники сектору кримінальної поліції Виноградова оперативно встановили та затримали зловмисників, які скоїли крадіжку грошових коштів з будинку мешканця району. У фігурантів вилучили крадені кошти та повернуть їх потерпілим. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Напередодні до поліції звернувся мешканець села Тросник Берегівського району, який повідомив про зникнення з будинку його заощаджень у сумі 32 тисячі Євро.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Провівши першочергові слідчі дії вдалося встановити, що крадіїв було кілька. До подвір’я вони проникли через незачинені вхідні ворота та пройшли на територію дворогосподарства заявника.

Двоє зловмисників увійшли до кімнати будинку через незачинене вікно, де віднайшли грошові кошти в загальній сумі 32 тисячі Євро, викрали їх та втекли. В цей час їх третій спільник стежив за господарем будинку по місту, щоб вчасно попередити про його повернення додому.

Співробітники кримінальної поліції Відділення поліції №1 Берегівського районного управління поліції завдяки оперативній інформації швидко встановили особи підозрюваних та по «гарячих слідах» затримали їх – 27-річного, 20-річного та 17-річного виноградівців.

Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вилучили у них викрадені грошові кошти, які буде повернуто потерпілим.

У поліції кваліфікували дії крадіїв за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, вчинена в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області