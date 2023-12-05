поліція виноградова затримала зловмисника, який транспортував для подальшого продажу 1 кг марихуани

Слідчі Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції розслідують факт незаконного зберігання наркотичних речовин з метою їх подальшого збуту. Зловмисника, який перевозив близько 1 кілограма марихуани, затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання

В ході відпрацювання оперативної інформації щодо вчинення наркозлочину, поліцейські Виноградова затримали 22-річного жителя села Неветленфолво Берегівського району, який перевозив 1 кг наркотиків рослинного походження.

Правоохоронці попередньо зʼясували, що фігурант найближчим часом планує збути велику партію наркотичних речовин. Для того, щоб попередити розповсюдження на території області заборонених речовин, правоохоронці провели ряд заходів та впіймали зловмисника безпосередньо під час транспортування товару. Подія сталася вчора, 4 грудня, в селищі Вилок. Там поліція зупинила авто «ВАЗ-2107», пасажиром якого був фігурант злочину.

У рюкзаку 22-річного зловмисника під час огляду поліцейські й виявили партію наркотовару.

Наразі підозрюваного у злочині слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За незаконне зберігання наркотиків з метою подальшого їх збуту затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області