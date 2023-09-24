Поліція з’ясовує обставини трагічного конфлікту на Волині, який закінчився смертю батька та сина

22 вересня, близько 13 години, з одного з сіл Луцького району до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики.

У підсобному приміщенні цієї ж оселі виявили ще одне тіло чоловіка.

Під час з’ясування обставин правоохоронцям стало відомо, що між 52-річним батьком та 29-річним сином виник побутовий конфлікт. Як загинули чоловіки – встановить слідство.

Тіла обох померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сектор комунікації поліції Волинської області