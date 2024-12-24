Поліція зʼясовує обставини умисного вбивства в Лубенській тергромаді

До Лубенського райвідділу поліції 23 грудня близько 12:30 надійшло повідомлення від мешканки Лубен, що її знайомі (65-річний чоловік та його 62-річна дружина) зникли безвісти. Поліція негайно розпочала пошуки.

На розшук зниклих людей орієнтували максимальну кількість особового складу поліції Лубенщини та найближчі патрульні екіпажі.

Під час обстеження оселі в селі Лубенської тергромади, де проживали зниклі, поліцейські сектору реагування патрульної поліції Лубенщини виявили в будинку тіло жінки з явними ознаками насильницької смерті. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Також на місце події прибули слідчі слідчого управління та оперативники Управління карного розшуку обласної поліції. Для збору речових доказів залучено криміналістичну лабораторію.

Артем Солтан, тимчасовий виконувач обовʼязків начальника Лубенського райвідділу поліції, зазначив:

«У ході першочергових слідчих дій встановлено, що загиблою є 62-річна жінка, про зникнення якої повідомляла її знайома. Під час огляду місця події на території домоволодіння поруч із господарською будівлею слідчі також виявили й тіло 65-річного чоловіка, який, ймовірно, вчинив суїцид. Тіла обох загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини події зʼясовує слідство.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)