Поліція заблокувала канал розповсюдження метамфетаміну на Хустщині

Співробітники кримінальної поліції Хустщини отримали оперативну інформацію, що на території району двоє місцевих жителів причетні до розповсюдження метамфетаміну. У ході оперативно-розшукових заходів було викрито 25-річну жінку та 36-річного чоловіка, які збували наркотики «з рук у руки» за попередньою домовленістю телефоном. Вартість «дози» становила від однієї до півтори тисячі гривень.

Оперативники спільно зі слідчими Хустського районного управління поліції в ході контролю за вчиненням злочину зібрали беззаперечну доказову базу причетності фігурантів до злочину. Обох затримали під час збуту чергової дози метамфетаміну.

В поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочину. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області