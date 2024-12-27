Поліція заблокувала виготовлення та збут оптових партій наркотику Альфа-PVP на Закарпатті – вилучено «товару» на суму понад ₴ 4 млн.

Співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області затримали наркоторговців, які окрім збуту, самостійно виготовляли наркотовар. Під час обшуків з незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 10 тисяч доз синтетичного наркотику. Підозрюваних поміщено в ізолятор тимчасового тримання

За підозрою в організації наркобізнесу поліція Закарпаття затримала двох мукачівців, віком 24 та 28 років. Дані особи займалися виготовленням особливо небезпечного синтетичного наркотику Альфа-PVP та налагодили міжрегіональну мережу його збуту.

Для цього вони спеціально винайняли будинок в одному із сіл Мукачівського району. Там, на горищі, вони обладнали нарколабораторію, в якій щомісяця вдвох виготовляли орієнтовно 10 кг «товару». Для подальшого продажу використовували соцмережі та послуги логістичних компаній.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, провели затримання зловмисників. Слідчі Головного управління поліції області здійснили за місцем розташування нарколабораторії та за місцями проживання фігурантів санкціоновані судом обшуки.

За результатом проведених спільних заходів поліція вилучила з незаконного обігу понад 10 тисяч доз синтетичного наркотику. Серед речових доказів – 5,3 кг Альфа-PVP в кристалічному стані, 12 літрів Альфа-PVP в рідкому стані, 35 літрів залишків виготовлення Альфа-PVP, 15 літрів прекурсорів та хімічних реактивів, а також обладнання.

Загальна вартість вилученого у зловмисників наркотовару за цінами чорного ринку перевищує 4 мільйони гривень.

Відповідно до статті 208 КПК України обох підозрюваних поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі ГУНП кваліфікували їх дії за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.

Заходи з викриття здійснювалися у співпраці зі співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області