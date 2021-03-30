Полиция задержала банду спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингу
У одной жертвы они забрали 140 тысяч евро.
Национальная полиция заявила о задержании банды грабителей, которая с 2020 года осуществила несколько нападений на валютчиков. Все подозреваемые — профессиональные боксеры и борцы. Организатором банды считают чемпиона мира по кикбосингу, которого уже судят за разбойное нападение 2015 года.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Банду обвиняют по меньшей мере по двум криминальным эпизодам: нападение на супругов в поселке Большая Березовица под Тернополем в конца 2020 года (забрали 256 тысяч гривен) и нападение на жителя Черновцов в начале 2021-го (забрали 140 тысяч евро).
Деятельность подозреваемых документировали несколько месяцев, после чего была устроена масштабная спецоперация с двумя десятками одновременных обысков на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей.
Нескольких подозреваемых задержали в аэропорту «Борисполь» после их возвращения с отдыха в Доминиканской Республике. Других нашли в Львовской области. У них изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, которые могли использоваться во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту.
Четырем лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Троих из них уже арестовали. // LB.ua