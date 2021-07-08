Полиция задержала николаевца, который избил мужчину и отобрал у него пенсию
В Николаеве 6 июля полиция задержала 38-летнего подозреваемого в ограблении пенсионера.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, что он стал жертвой ограбления. По словам пенсионера, днем на улице Вокзальной его избил неизвестный мужчина и отобрал пенсию, которую он только получил.
Оперативники отделения полиции №3 обследовали территорию вблизи места нападения и разыскали злоумышленника. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Полицейские установили, что пострадавший познакомился с грабителем на улице. В ходе общения злоумышленник увидел в кармане дедушки деньги и предложил провести его домой. Как только мужчины зашли за угол дома, нападавший побил пенсионера и забрал 2 тысячи гривен. Задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет. // Преступности.НЕТTweet