Полиция задержала николаевца, который избил мужчину и отобрал у него пенсию

В Николаеве 6 июля полиция задержала 38-летнего подозреваемого в ограблении пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, что он стал жертвой ограбления. По словам пенсионера, днем ​​на улице Вокзальной его избил неизвестный мужчина и отобрал пенсию, которую он только получил.

Оперативники отделения полиции №3 обследовали территорию вблизи места нападения и разыскали злоумышленника. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Полицейские установили, что пострадавший познакомился с грабителем на улице. В ходе общения злоумышленник увидел в кармане дедушки деньги и предложил провести его домой. Как только мужчины зашли за угол дома, нападавший побил пенсионера и забрал 2 тысячи гривен. Задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет. // Преступности.НЕТ