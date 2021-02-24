Полиция задержала николаевца, который жестоко избил битой своего знакомого

В Николаеве полиция задержала 38-летнего подозреваемого в нанесении тяжелых травм головы своему 23-летнему знакомому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Утром 24 февраля в полицию сообщили, что на улице, неподалеку от перекрестка Южной и Николаевской, в ходе драки со знакомым парень получил тяжелые травмы головы. Об этом сообщили очевидцы события, которые описали злоумышленника.

Пострадавшего в неконтактном состоянии доставили в больницу. 38-летнего николаевца, который битой избил пострадавшего, задержала полиция. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). // Преступности.НЕТ