Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов «Схем»
Как сообщает МВД, подозреваемым оказался житель Луганской области. При обыске у него были обнаружены зажигательные шашки. Изъята одежда, которая может подтвердить причастность мужчины к преступлению.
Напомним, сожженный автомобиль принадлежал броварчанину Борису Мазуру.
Машина использовалась журналистами «Схем» для съемки ряда резонансных сюжетов о кортежах и о незаконном использовании спецномеров. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
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