Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов «Схем»

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, который использовала съемочная группа программы «Схемы». Поджог был совершен ночью 16 августа в городе Бровары под Киевом.

Как сообщает МВД, подозреваемым оказался житель Луганской области. При обыске у него были обнаружены зажигательные шашки. Изъята одежда, которая может подтвердить причастность мужчины к преступлению.

Напомним, сожженный автомобиль принадлежал броварчанину Борису Мазуру.

Машина использовалась журналистами «Схем» для съемки ряда резонансных сюжетов о кортежах и о незаконном использовании спецномеров. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»