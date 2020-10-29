Полиция задержала пожарного, поджигавшего «под заказ» элитные иномарки в Одессе (фото)

«Гастролер» из Днепропетровской области вместе с сообщниками поджигал машины бизнесменов «под заказ». Сейчас его везут в Одессу под конвоем.

Одесские правоохранители задержали пожарного из Днепропетровской области, который подозревается в поджоге трех элитных иномарок в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления ГСЧС в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следствием установлено, что пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

«В период с декабря 2019 года по апрель 2020-го «гастролеры» из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате, автомобили полностью уничтожены, их владельцам нанесен ущерб на общую сумму более 1 млн грн», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточнили в ведомстве, двое сообщников пожарного, причастные к поджогам, уже находятся под стражей. Сотрудника ГСЧС сейчас доставляют из Днепропетровской области в Одессу под конвоем.

Представитель ведомства также уточнил, что уничтоженные иномарки принадлежали предпринимателям.