Полиция задержала предполагаемого педофила с Полтавщины (фото)

Полиция наткнулась на сообщение в соцсети о возможном развращении несовершеннолетней местной девушки.

На Полтавщине полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о развращении несовершеннолетней в городе Кременчуг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Полиция наткнулась на сообщение в соцсети о возможном развращении несовершеннолетней местной девушки. Впоследствии в полицию обратились и родственники ребенка.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Проанализировав собранную информацию, следственно-оперативная группа полиции в течение нескольких часов установила личность, которая вероятно причастна к совершению данного правонарушения.

Им оказался местный человек, 1972 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом. // УНИАН