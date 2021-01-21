Полиция задержала ранее судимого разбойника, которого разыскивали за нападение на дом женщины

Полицейские задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на жительницу Вознесенского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 14 января в Вознесенское районное управление полиции поступило сообщение от 56-летней женщины о том, что она стала жертвой разбойного нападения в собственном доме. Пострадавшая с многочисленными телесными повреждениями была госпитализирована.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и эксперт, который, осуществляя осмотр домовладения пострадавшей, в одной из комнат обнаружил и изъял отпечатки, которые, вероятно, принадлежали злоумышленнику. Во время проверки указанной информации, полицейские установили личность мужчины, причастного к разбойному нападению, им оказался 30-летний ранее судимый за тяжкие преступления местный житель.

Злоумышленника разыскали и доставили в отделение полиции, где следователи при процессуальной поддержке прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. // Преступности.НЕТ