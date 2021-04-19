Полиция задержала уголовника за убийство мужчины возле магазина в Николаеве

В Николаеве сотрудники полиции разыскали мужчину, причастного к убийству 35-летнего мужчины возле продуктового магазина на улице 8-й Военной.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 17 апреля, в Николаеве возле продуктового магазина обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Полицейским удалось установить причастного к преступлению, им оказался 46-летний знакомый потерпевшего. Ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции, где следователи задержали его.

«Известно, что во время конфликта между мужчинами возникла ссора из-за давних неприязненных отношений, в ходе которой злоумышленник нанес ножевое ранение николаевцу. Нож изъяли и направили на экспертное исследование», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие. // Преступности.НЕТ