Поліція Закарпаття розкрила умисний підпал автомобілів журналіста

Підозрюваний – 33-річний раніше судимий закарпатець. Затриманому загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Встановлюються мотиви і обставини вчинення правопорушення

Оперативники карного розшуку поліції Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ встановили чоловіка, причетного до підпалу автомобілів місцевого журналіста.

Нагадаємо, 5 грудня, близько 5-ї години ранку, на Ужгородщині було здійснено умисний підпал двох автомобілів, що належали родині місцевого журналіста.

Правоохоронці провели оперативні заходи і встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 33-річний раніше судимий закарпатець. Під час допиту останній пояснив, що мотивом вчинення підпалу стали боргові зобов’язання потерпілого.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, це — умисне знищення або пошкодження майна.

Сьогодні, 8 грудня, до суду буде подане клопотання про обрання фігурантові запобіжного заходу — тримання під вартою.

За вчинене підозрюваному загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області